Jumbo-Visma kondigt komst Dylan van Baarle en Wilco Kelderman aan: ‘Een oranje kwaliteitsimpuls’

Van Baarle, die overkomt van Ineos Grenadiers, won begin dit jaar Parijs-Roubaix. Kort daarvoor was hij tweede geworden in de Ronde van Vlaanderen.

Kelderman reed tussen 2010 en 2016 al voor de voorgangers van Jumbo-Visma, voor hij overstapte naar Team Sunweb. Sinds vorig jaar rijdt Kelderman in dienst van Bora-hansgrohe.

,,Dat Wilco terugkeert in het team waar het voor hem begonnen is, geeft ons een speciaal gevoel”, zegt sportief directeur van Team Jumbo-Visma Merijn Zeeman. ,,En dat Dylan voor ons gekozen heeft, maakt ons trots en blij. Hij heeft een prachtig palmares en is een zeer gewaardeerde renner in het peloton. Wij zijn hongerig om grote prijzen te pakken en met Dylan in ons team vergroten we de kans van slagen.”

Van Baarle ziet dat helemaal zitten. “Ik kijk heel erg uit naar volgend jaar. Het voelt als thuiskomen, als Nederlandse renner in een Nederlandse ploeg. Ik heb er veel zin in. Ik heb de ontwikkeling van de ploeg de laatste jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Die was in een stijgende lijn en dat is voor mij de reden om voor Team Jumbo-Visma te kiezen.”

Dubbele rol Wilco Kelderman

,,We verwachten dat Wilco een belangrijke rol gaat spelen in de ondersteuning van Primoz en Jonas", aldus Zeeman. ,,Maar ook dat hij zelf voor mooie resultaten gaat zorgen.”

,,Ik denk zelf nog te kunnen verbeteren en mooie dingen te kunnen laten zien", aldus Kelderman, die onder meer al eens vijfde in de Tour de France, derde in de Giro en vierde in de Vuelta werd. ,,De ploeg was de laatste tijd natuurlijk al heel succesvol en ik hoop de jongens die daarvoor zorgden goed te kunnen ondersteunen in de grote wedstrijden en ik hoop ook mijn ervaring over te kunnen brengen op de jonge renners.”

Van Baarle en Kelderman gaan vanavond in Utrecht allebei van start in de Ronde van Spanje.

