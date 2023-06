Jumbo-Visma maakt met hilarisch filmpje einde aan speculaties rondom topsprinter Olav Kooij

Te zien is dat Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Christophe Laporte een afscheidsvideo opnemen. ,,Olav, vriend", begint Vingegaard. ,,Ik heb genoten van onze tijd samen, helemaal in Parijs-Nice dit jaar. Ik zie je nog steeds als een jonge jongen binnenlopen op ons trainingskamp in Alicante. Je had toen zelfs nog je schoolboeken bij je. De laatste jaren heb je jezelf zo snel ontwikkeld, je bent inmiddels echt een van de beste sprinters ter wereld. Maar alle goede dingen komen ook tot een einde. Het ga je goed mijn vriend.”

Ook Laporte heeft wat te melden. ,,Ik krijg er een slecht gevoel bij dat ik in de toekomst tegen jou moet sprinten. Wees aardig voor ons. Veel succes met je nieuwe avontuur", zegt de Fransman, die straks in de Tour de France voor ritzeges hoopt te gaan. Maar dan komt sportief directeur Merijn Zeeman in beeld. ,,Jongens, wat zijn jullie aan het doen?” Vingegaard legt uit dat ze een video opnemen om afscheid te nemen van Kooij. ,,Olav? Olav gaat nergens heen", maakt Zeeman een einde aan de geruchten. En dan komt de aap uit de mouw: Kooij heeft zijn contract tot en met 2025 verlengd.

Olav Kooij

Kooij kwam begin 2021 over van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar de profploeg. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de snelste mannen van het peloton. Dit jaar won hij een rit in Parijs-Nice en schreef hij onlangs voor het tweede jaar op rij de ZLM Tour op zijn naam.

Een grote ronde heeft het 21-jarige talent nog niet gereden, daarom gingen de geruchten dat hij de overstap zou maken naar een andere ploeg om in grote koersen meer voor eigen kansen te kunnen rijden.

