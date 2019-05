Jumbo-Visma wint Hammer Series in Stavanger

Godrie slaat in Westerho­ven in meter 80.000 genadeloos toe

25 mei Wie de dag prijst voor het avond is, komt ook in de wielersport weleens bedrogen uit. De snelle en ervaren baanspecialist Roy Eefting (29) uit Vaassen kon er zaterdagavond na een bezoek aan Westerhoven over meepraten.