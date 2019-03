Jungels wint Kuurne-Brussel-Kuurne na knappe solo

wk baanwielrennen Lamberink zesde in finale 500 meter tijdrit

2 maart Baanwielrenster Kyra Lamberink is bij de wereldtitelstrijd in het Poolse Pruszkow als zesde geëindigd op de 500 meter tijdrit. De 22-jarige Overijsselse kwam tot een tijd van 33,972 seconden. In de kwalificaties was ze een kleine twee tienden sneller geweest. De Russin Daria Sjmeleva was net als twee jaar geleden in Hongkong de snelste. De regerend Europees kampioene was nog een halve seconde sneller dan in de kwalificaties en finishte in 33,012 seconden.