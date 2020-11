Karlijn Swinkels durft te dromen bij Jumbo-Visma: 'Liever een winnaar dan een knecht'

Vijf vragen en antwoorden Dit moet je weten over de schorsing van Groenewe­gen na horror­crash met Jakobsen

11 november Topsprinter Dylan Groenewegen (27) is negen maanden geschorst voor zijn actie in de Ronde van Polen waarbij collega Fabio Jakobsen (24) in augustus zwaargewond raakte. Vijf vragen en antwoorden over de pijnlijke kwestie.