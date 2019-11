Kastelijn houdt het hoofd nu koel

Van der Poel naar wereldbe­ker in Tabor, Brand vandaag al in actie in Niel

10:59 Mathieu van der Poel maakt komende zaterdag zijn rentree in de wereldbeker veldrijden. De regerend wereldkampioen, die zondag voor de derde keer de Europese titel veroverde, is opgenomen in de selectie voor de wedstrijd in het Tsjechische Tabor. De Brabander won de cross vorig jaar met overmacht.