Kelderman: ‘Ik zal me terugknokken en kom sterker terug’

Froome wil frisse start bij Israel Start-Up Nation: ‘Het voelde toch een beetje als co­py-pas­te’

10 januari Chris Froome denkt dat de overstap naar wielerteam Israel Start-Up Nation ‘verjongend’ voor hem zal werken. ,,Overstappen naar een ander team nu helpt me mentaal zo veel en geeft me nieuwe motivatie”, zegt hij in een video die hij en zijn team verspreidden via social media.