Kevin Pauwels wint na bijna drie jaar weer eens een veldrit

VELDRIJDEN Titelverde­di­ger Corné van Kessel glijdt in Hasselt af naar teleurstel­len­de zesde plaats

17:14 De tweede manche van de GP Soudal in Hasselt draaide voor Corné van Kessel uit op een bittere teleurstelling. ,,Voor een zesde plaats ben ik niet naar hier gekomen", somberde de in Veldhoven opgegroeide Telenet-renner na afloop van een cross, waarin hij bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert als topfavoriet van start was gegaan. Uiteindelijk leidde een reeks van schuivers op het gladde parkoers zijn ondergang in. De zege ging naar Kevin Pauwels, die begin 2016 zijn laatste wedstrijd had gewonnen.