KNWU vindt doorgaan Spelen onverantwoord

De Nederlandse wielerbond KNWU is de eerste grote sportbond in Nederland die zich uitspreekt tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. ,,In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spelen”, zegt KNWU-voorzitter Marcel Wintels vanavond tegen het ANP.