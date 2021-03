Komt Strade Bianche in gevaar? Code rood in start- en aankomstplaats Siena

Omloop Davide Ballerini sprint op indrukwek­ken­de wijze naar zege in eerste voorjaars­klas­sie­ker

27 februari Davide Ballerini heeft de Omloop het Nieuwsblad gewonnen. De Italiaan van Deceuninck-Quick Step was in de eerste voorjaarsklassieker van het seizoen overtuigend de snelste in de massasprint, nadat hij al mee was met aanvalspogingen in de heuvel- en kasseienzone.