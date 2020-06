Koning Terpstra van de revalidatie staat altijd weer op

Hij haalde zijn armen uit de mitella en stak ze in de lucht. Om allebei zijn polsen zat gips. Alleen de topjes van zijn vingers stak eruit. ,,Moet je kijken’’, zei hij. ,,Ik kan niet eens mijn eigen reet afvegen!” Dat leek me nogal onhandig en vervelend, maar Niki Terpstra zelf moest er vooral hard om lachen. Daarna vertelde hij nog maar eens het verhaal van zijn valpartij in Peking. Dat ze naar de wielerbaan fietsten, dat die ene taxi ineens op de rem trapte, hoe hij met twee armen uitgestrekt op het asfalt smakte, dat hij meteen wist dat zijn Olympische Spelen klaar waren voordat ze waren begonnen.



Hij diste het verhaal in die zomer van 2008 op alsof het een mop was, zonder een spoortje van zelfmedelijden. Een paar maanden later, bij de start van het nieuwe seizoen, reed hij weer rond alsof er niets was gebeurd.