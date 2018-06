'Koning van de strijdlust' De Gendt verlengt bij Lotto

De 31-jarige Belg is de laatste jaren een van de strijdlustigste renners van het wielerpeloton. Met zijn aanvallende manier van koersen behaalde De Gendt ritzeges in de Tour de France en de Vuelta. Dit jaar pakte de renner, die het liefst op heuvelachtig terrein rijdt, al dagwinsten in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië.



,,De ploeg laat me vrij in mijn manier van koersen en moedigt mij ook aan om de aanval op te zoeken", vertelt De Gendt die zich dan ook thuis voelt bij de Belgische wielerformatie. ,,Ik wil mijn aanvallende koersstijl behouden en dat nog zeker vijf jaar vasthouden. Als ik dan een paar keer in het jaar een overwinning pak, ben ik een tevreden man."