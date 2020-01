Kort geding tegen Lorena Wiebes na contractbreuk

NK tijdrijden verhuist van Ede naar Emmen

10:32 Het NK Tijdrijden vindt dit jaar plaats in Emmen. De stad neemt de organisatie over van Ede. In 2015 was Emmen voor het laatst het decor van het Nederlands kampioenschap tegen de klok. Het NK start op woensdag 17 juni in de Wildlands Adventure Zoo van Emmen. Bij de profs is Jos van Emden titelverdediger, bij de vrouwen verdedigt Annemiek van Vleuten haar nationale driekleur.