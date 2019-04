Koster grijpt net naast ritwinst in Healthy Ageing Tour

Kort achter het tweetal finishte Jip van den Bos, die vergeefs had gepoogd naar de vluchters te rijden, als derde. De Belgische Lisa Klein, tweede in de tijdrit van zaterdagochtend achter Ellen van Dijk, behield de leiding in het algemeen klassement. De renster van Canyon heeft acht seconden voorsprong op de Nederlandse tijdritspecialiste. Van Dijk wilde in de tijdrit een aanval doen op de leidende positie van de Finse Lotta Lepistö, maar dat was buiten Klein gerekend.



,,Ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden. Ik had niet verwacht dat Lisa zo sterk zou rijden. Een tijdrit liegt nooit, ze verdient de leiderstrui'', aldus de renster van Trek-Segafredo. Kirsten Wild staat derde op 41 seconden. Er volgt zondag nog één rit, met start en finish in Midwolda over 124 kilometer.