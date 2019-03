Kristoff wint spectaculaire Gent-Wevelgem, Van der Poel vierde

Van der Poel ingesloten

Op de Baneberg was Van der Poel het beu en versnelde hij. Van Aert volgde, maar nam omdat zijn ploegmaat Teunissen voor hem reed niet over. Na een nieuwe aanval van Van Aert sprongen Stybar en Kristoff mee, maar ook zij slaagden er niet in om weg te rijden. Ondertussen reden de vijf leiders nog vooruit en troepte daarachter alles samen. Met nog achttien kilometer te gaan zat de vlucht er van Sagan, Trentin, Theuns, Teunissen en Rowe op. Zonder kasseien of hellingen op het menu werd er in een gruwelijk hard tempo afgestormd op Wevelgem.



De ene na de andere aanval volgde, maar de ploegen van de overgebleven sprinters lieten niet begaan. Stuyven, Bauer, Langeveld en Jansen slaagden er wel in om in de laatste vijf kilometer weg te rijden. Alle knechten van de sprinters waren opgerookt, waardoor de voorsprong van de vier leiders alsmaar bleef groeien. Doordat ze naar elkaar keken werd de kopgroep in de slotkilometer ingerekend en draaide het alsnog op een sprint uit. Kristoff was daarin oppermachtig.



John Degenkolb drukte als tweede zijn wiel over de streep, Oliver Naesen werd derde. Van der Poel kwam in zijn allereerste wedstrijd op het hoogste wegniveau als vierde over de streep. Danny van Poppel finishte - bij afwezigheid van de zieke Dylan Groenewegen - als vijfde namens Jumbo-Visma.