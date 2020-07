Kruijswijk: In de Tour niet te snel alles op één kaart zetten

,,Wij zijn vanaf nu drie weken als team bij elkaar”, zegt Kruijswijk die gisteren zijn eerste gezamenlijke trainingsrit in Tignes maakte. ,,Ik zal met Primoz, Tom en Robert Gesink eenzelfde programma rijden met de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné en dan richting de Tour.”



Volgens de 33-jarige wielrenner verschilt de voorbereiding daarmee niet zo veel van andere jaren. ,,Onze voorbereiding is doorgegaan, ook tijdens de coronaperiode. Toen bekend werd hoe onze kalender eruit ging zien, hebben we een tandje bij geschakeld. Dit zijn de laatste stappen met de hoogtestage zoals we anders ook gewend zijn.”

Kruijswijk denkt niet dat het afgelaste voorjaar gevolgen zal hebben. ,,We zijn gewend om ons voor te bereiden door te trainen, alleen is die periode van onzekerheid langer doorgegaan. De meeste jongens die ik ken en spreek zijn hier professioneel mee omgegaan. De wedstrijden straks zijn nuttig om als ploeg op elkaar ingespeeld te raken. Daarnaast krijg je een kleine indicatie hoe je ervoor staat.”

Drie potentiële Tour-winnaars in één ploeg

Volledig scherm De nummers 1, 2 en 3 van de Tour vorig jaar. Winnaar Egan Bernal tussen ploeggenoot Geraint Thomas (l) en Steven Kruijswijk. © BSR Agency Met de data die de ploeg verzamelt is volgens de ronderenner al heel goed in te schatten hoe je ervoor staat. ,,De coaches weten wat er nog moet gebeuren. De komende weken staan lange trainingen bergop op het programma. Dat wordt niet vijf, zes uur rijden met de handjes op het stuur, maar echt hard werken. We trainen op wat we kunnen verwachten in de wedstrijden. De demarrages en versnellingen bergop van straks moeten we aankunnen.”



Voor Kruijswijk was het halen van het Tourpodium een prettige bevestiging van het vertrouwen dat hij zelf al had. ,,Daarom had ik de ambitie uitgesproken dat ik voor het podium wilde gaan. Ik heb waargemaakt dat dat niet uit de lucht was gegrepen. Daardoor ben ik dit jaar met zelfvertrouwen begonnen en heb ik gezegd dat ik van de Tour het hoofddoel wilde maken.”

Kruijswijk deelt die ambitie met zijn teamgenoten Roglic en Dumoulin. ,,We hebben alle drie het geloof dat we kunnen winnen. De ploeg heeft dat vertrouwen ook en voor de ploegleiding maakt het niet uit wie er wint. Uiteindelijk gaat er een de sterkste binnen de ploeg zijn en misschien winnen als we dat kunnen. Zo staan we er ook allemaal in. Dan zullen we helpen om die trui binnen te halen.”

Niet alles op één kaart

Kruijswijk verwacht niet dat de lastige start van de Ronde van Frankrijk dit jaar meteen grote gevolgen voor het klassement gaat hebben. ,,De Tour is meestal beslist in de derde week. We moeten zorgen dat we er dan nog alle drie goed voor staan".

Het is volgens Kruijswijk zaak niet te snel alles op één kaart te zetten. ,,Daarom hebben we ook een ploeg mee die volledig op het klassement is gericht, zodat wij dat werk waarvoor zij mee zijn niet hoeven te doen en ons lang kunnen sparen voor de finale.”

De Ronde van Frankrijk start op 29 augustus met lastige ritten in en rondom Nice, maar die zullen volgens de ronderenner nog niet beslissend zijn voor het klassement. ,,De belangrijke mannen gaan overblijven, maar het gaat niets zeggen over de top drie na drie weken. Daarvoor ligt het niveauverschil in eerste week te dicht bij elkaar, je rijdt elkaar er niet zo maar van af. Als je deze ritten in de laatste week zou hebben, zouden de verschillen veel groter zijn. Je moet alleen opletten dat je geen slechte dag hebt."

