Kruijswijk zit stuk door missen Tour: ‘Jumbo-Visma kan ’m écht winnen’

Met het missen van de Tour de France van wielrenner Steven Kruijswijk heeft team Jumbo-Visma nog twee kopmannen voor de komende editie over. Naast Tom Dumoulin is dat Primoz Roglic, die ook hard ten val kwam in de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné. ,,Hij gaat naar de Tour”, nam ploegleider Merijn Zeeman alle onzekerheid over de Sloveen weg bij de NOS.

,,Roglic is ook herstellende, hier in Tignes. De medische staf behandelt hem om hem fit te krijgen. Daar zijn wij optimistisch over”, zegt Zeeman. Roglic kwam net als Kruijswijk ten val in de Dauphiné en ging ondanks zijn leidende positie niet meer van start in de laatste etappe van de rittenkoers.

Jumbo-Visma maakte eerder op de dag bekend dat Kruijswijk vanwege zijn verwondingen niet zal starten in de Tour, maar in plaats daarvan als kopman naar de Giro d’Italia zal gaan, die op 3 oktober van start gaat. Aanvankelijk zou Kruijswijk na de Tour de Ronde van Spanje rijden. ,,Om nog te kunnen profiteren van al het werk dat we er nu in de voorbereiding in hebben gestopt en omdat Dylan Groenwegen niet zal starten in de Giro, bouwen we nu een ploeg rondom Steven.”

Pijnlijk

Kruijswijk zelf baalt van het missen van de Tour, waar hij vorig jaar als derde eindigde. ,,De Tour was mijn absolute hoofddoel dit jaar, zeker ook met de sterkte van de ploeg”, reageerde hij bij de NOS. ,,We merken van elkaar tijdens trainingsstage dat het niveau heel hoog en samenwerking goed was en als dat in eerste wedstrijden wordt uitbetaald, is het heel lekker om in zo’n team te rijden. Dan maakt het des te pijnlijker om deze Tour te moeten missen met een ploeg die écht kans maakt dit jaar.”

Kruijswijk, die vooral moet herstellen van een breukje in zijn schouder hoopt de goede conditie door te kunnen trekken tot aan de Giro. “Ik wil daar in topvorm kunnen starten met als doel het algemeen klassement.”

