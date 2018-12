Laatste jaar Team Sky in het wielrennen

Daarmee is niet gezegd dat de wielerploeg als geheel het wielrennen verlaat. Wanneer een nieuwe geldschieter zich meldt, blijft de ploeg in 2020 ook gewoon bestaan. Alleen dan onder een andere naam.

Sky kwam in 2008 in het wielrennen en behaalde sindsdien een karrenvracht aan successen. De ploeg won acht grote rondes in de laatste tien jaar. De eerste touroverwinning van de ploeg kwam op naam van Bradley Wiggins in 2012. Team Sky ging in 2010 de weg op om met een Brit de Tour te winnen. Die doelstelling werd snel gehaald. Daarna volgden vier eindoverwinningen van Chris Froome en een van Geraint Thomas.

De ploeg kwam in opspraak door een aantal publicaties over mogelijk gebruik van verboden middelen en in ieder geval onzorgvuldigheid bij de verstrekking van medicatie. Dat betrof met name eenmalig Tourwinnaar Bradley Wiggins, terwijl Froome bij zijn zege in de Ronde van Spanje van vorig jaar positief werd getest, maar de internationale wielrenunie UCI hem geen straf oplegde.

Ook de manier van koersen werd door het grote publiek niet altijd gewaardeerd. De renners van Sky legden de afgelopen jaren vele tourritten compleet lam door met een hoog tempo het peloton kapot te rijden. Dat verhoogde de amusementswaarde niet.

Nieuwe fase

Skybaas Jeremy Darroch verklaart het stopzetten van de sponsoring met ‘een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bedrijf’. Darroch: ,,Sky is in het wielrennen gestapt met als doel succes in het peloton over te brengen op de hele bevolking. Ik ben enorm trots op wat we bereikt hebben, maar 2019 is het juiste moment om afscheid te nemen.’'