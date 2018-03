Ladies Tour drie dagen naar Limburg

De belangrijkste Nederlandse rittenkoers voor vrouwen begint op 28 augustus met een korte individuele tijdrit in Arnhem. Bekend was ook al dat de tweede etappe start en finish heeft in Nijmegen. Daarna liggen begin en eindpunt van de derde rit in het Limburgse Gennep, volgt een etappe van Stramproy naar Weert en is het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen de start- en finishlocatie van de lastige vijfde etappe. Op de slotdag van de zesdaagse wedstrijd is er een langere race tegen de klok in het Brabantse Roosendaal.