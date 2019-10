Lamberink en Braspennincx winnen brons

Het Nederlandse duo werd vorig jaar bij de EK in Glasgow vierde nadat het eerder dat jaar bij de WK in Apeldoorn nog naar het zilver was gereden. Op de WK van dit jaar kwamen ze niet in de buurt van de medailles.



Braspennincx was tevreden, al vond ze het spijtig dat ze op amper vijf honderdsten van een seconde de finale was misgelopen. Duitsland hield Nederland van een kans op het goud af en verloor uiteindelijk van Rusland. “Maar die waren hier een klasse apart. Daar hadden wij alleen van gewonnen, als er een uit haar pedaal was geklikt”, vertelde de Brabantse. Nederland werd uiteindelijk derde met de tweede tijd. “Dat is jammer, maar we laten in ieder geval zien dat we om de prijzen kunnen rijden.”



Steffie van der Peet debuteerde bij Nederland met een optreden in de kwalificaties. Zij mocht daarom ook een bronzen medaille in ontvangst nemen.