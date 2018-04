Lance Armstrong schikt met Amerikaanse overheid

Weening harkt op grote plaat naar tweede plek in bergrit

19 april Pieter Weening is tweede geworden in de derde en zwaarste rit van de Ronde van Kroatië. De 37-jarige Nederlandse wielrenner van Team Roompot-Nederlandse Loterij verloor in de lange aankomst bergop in de sprint van zijn enige medevluchter, Kanstantsin Sivtsov.