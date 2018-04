Langeveld: Kippenvelmomentje met Dylan

Vorig jaar reden ze nog samen bij Cannondale, dit jaar rijdt Langeveld bij opvolger EF-Drapac terwijl Van Baarle overstapte naar Sky. ,,We hebben het er van tevoren niet over gehad, wel tijdens de koers. We wisten waar de goede momenten waren om het te proberen.''



Langeveld deed dat in dienst van Sep Vanmarcke, zijn Belgische kopman die echter niet de benen had. ,,Het doel was dat Sep achterop zou komen rijden en ik als springplank zou fungeren. Maar ik begreep dat hij niet de benen had om zich te onderscheiden van de rest.''



Langeveld hield een dubbel gevoel over aan zijn optreden en, nadat latere winnaar Niki Terpstra was voorbij gesneld, de 22ste plaats in de uitslag. ,,Ik heb gedaan wat van me gevraagd werd. We hadden met Sep een van de topfavorieten in huis. De winnaar is mij voorbij gereden. Dat was een kans, maar de sterkste heeft gewonnen.''