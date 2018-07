Lars Boom maand geschorst na klap in Ronde van Noorwegen

Video Van der Poel verrast eigen publiek: 'Een heel speciale zege'

1 juli Het publiek in Hoogerheide ging uit haar dak. Hun Mathieu van der Poel had hem ook geflikt op het Nederlands kampioenschap. En hoe. Eerst de koers geopend met een aanval op vijftig kilometer van de streep en die dan ook nog afgemaakt in een sprint 'bergop' op de Scheldeweg. ,,Hij was gewoon sneller. Ik ben op waarde geklopt", moest nummer twee Danny van Poppel toegeven.