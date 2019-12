Lars Boom stopt voorlopig met wegwielrennen

,,Ik heb een mooie en lange wielercarrière op de weg achter de rug met een aantal mooie overwinningen en ereplaatsen waar ik trots op ben", aldus Boom, die onder meer een etappe in de Tour de France en in de Vuelta won. ,,Door het stoppen van Team Roompot-Charles ontstond er een mogelijkheid om mijn focus te verleggen op een andere passie die ik al enige tijd koester, namelijk het rijden van gravel- en strandraces alsmede marathons op de mountainbike.”



Een ploeg heeft hij nog niet gevonden en de kans bestaat dat hij op individuele basis actief zal zijn. Het is volgens zijn management niet uitgesloten dat hij nog in een wegwedstrijd te zien zal zijn. ,,Maar dat zal altijd ter ondersteuning van de gravel- en mountainbikewedstrijden zijn. Daar gaat hij zich nu volledig op richten.”



Boom begon zijn wegcarrière in 2009 bij Rabobank, nadat hij in 2008 wereldkampioen was geworden in het veld. Na zes jaar bij de Nederlandse ploeg maakte hij voor het seizoen 2015 de overstap naar Astana. Bij die ploeg zette hij zijn beste voorjaarscampagne neer: in 2015 werd Boom vierde in Parijs-Roubaix en zesde in de Ronde van Vlaanderen. Na twee jaar in Kazachse dienst keerde hij in 2017 terug bij LottoNL-Jumbo, het voormalige Rabobank. In zijn laatste profjaar kwam hij dus uit voor Team Roompot-Charles, maar topprestaties bleven de laatste jaren uit.



In 2012 eindigde Boom bij het WK op de weg in Valkenburg als vijfde. In zijn carrière op de weg wist Boom ook de prologen van Parijs-Nice (2010) en Critérium du Dauphiné (2011) te winnen en greep hij de eindzege in de Eneco Tour (nu BinckBank Tour, red.) in 2012. In die wedstrijd kwam ook het laatste grote wapenfeit van Boom: winst in de vijfde etappe van de editie van 2017.