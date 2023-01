Lars van der Haar en Puck Pieterse winnen in modderpoel van Zaltbommel NK veldrijden

Rugpijn bij Van der Poel en de zenuwen van Marianne Vos

Wout van Aert heeft Mathieu van der Poel ook geklopt in de Duinencross in Koksijde. De Belg van Jumbo-Visma deed dat bovendien zeer overtuigend. Van der Poel, die na afloop aangaf dat hij opnieuw rugklachten had tijdens de race, kwam ruim anderhalve minuut later over de finish.

5 januari