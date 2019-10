Laurens ten Dam zwaait af in Lombardije

De klimmer maakte afgelopen zomer in zijn eigen podcast Live slow, ride fast bekend dat hij na dit seizoen stopt. ,,Ik zal altijd blijven fietsen, maar ik weet niet of je dat wielrennen mag noemen”, zei Ten Dam, die zijn carrière 17 jaar geleden begon bij de opleidingsploeg van Rabobank. ,,Ik stop als prof. In november word ik 39 en dan ben ik 17 jaar profrenner geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht.”

Ten Dam deed afgelopen week mee aan de Ronde van Kroatië. ,,Dat was de perfecte voorbereiding voor mijn laatste races. Ik kijk er naar uit en hoop dat ik mijn carrière mooi kan afsluiten.”



De Groninger eindigde in 2014 als negende in de Tour de France. Hij hielp Rabo-ploeggenoot Denis Mentsjov in 2009 aan de eindzege in de Giro d’Italia en dat hij twee jaar geleden bij Sunweb ook met Tom Dumoulin. Ten Dam haalde alleen in 2012 de finish in Lombardije (39ste). Hij deed twee jaar geleden voor het laatst mee aan de Italiaanse najaarsklassieker, die vorig seizoen werd gewonnen door de Fransman Thibaut Pinot. De Ronde van Lombardije gaat zaterdag over 243 kilometer van Bergamo naar Como.