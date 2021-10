Lavreysen pakt eerste heat in sprintfinale tegen Hoogland, Kirsten Wild zwaait af met brons

WK BaanwielrennenBaanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan opnieuw tegenover elkaar in een WK-finale op de sprint. Lavreysen pakte de eerste heat, de tweede heat is later deze middag.

Hoogland was bij de vorige WK in Berlijn, net als het jaar ervoor in het Poolse Pruszków, tweede achter Lavreysen. Hetzelfde scenario voltrok zich in de finale op de Olympische Spelen.

In de halve finale was titelverdediger Lavreysen in twee heats te sterk voor de Fransman Sébastien Vigier. In de andere halve finale had Hoogland het lastiger met de Duitser Stefan Bötticher. De wereldkampioen van 2013 verraste Hoogland in de eerste heat waarna de Nijverdaller na winst in de tweede een derde heat nodig had om het duel te beslissen.

Nog geen problemen op de keirin

Bij de vrouwen was Braspennincx in haar heat op de keirin duidelijk de sterkste. De olympisch kampioen op het sprintonderdeel nam in de voorlaatste ronde de koppositie al in en stond die niet meer af. Bij de keirin rijden maximaal zes rensters eerst drie ronden achter een derny. Als die uit de baan is, wordt er over drie ronden gesprint om de winst.

Van Riessen, die haar eerste wedstrijd reed sinds haar val op de Olympische Spelen, moest terugkomen voor de herkansingen nadat ze in haar heat als derde was geëindigd. Bij haar tweede optreden won ze overtuigend. In de tweede ronde, rond 14.45 uur, gaat het om een plaats in de finale.

Brons voor afzwaaiende Kirsten Wild

Kirsten Wild heeft bij haar laatste optreden op een WK baanwielrennen de bronzen medaille veroverd op de puntenkoers. De titel op de piste van Roubaix was voor de Belgische Lotte Kopecky. Het zilver ging naar de Britse Katie Archibald.

Zaterdag had Wild met Amy Pieters al het goud gewonnen op de koppelkoers. Dat deden beide Nederlandse vrouwen voor het derde jaar op rij.

Wild stopt aan het einde van dit jaar met wielrennen. Ze ontving in Roubaix uit handen van David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, een bos bloemen en reed daarna nog een ereronde. Wild veroverde op de baan negen wereldtitels. Op de Spelen van Tokio pakte ze afgelopen zomer het brons op het omnium.

