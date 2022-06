Leknessund wint tweede etappe in Zwitserland, maar komt net tekort voor leiderstrui

Vooraf werd de etappe van vandaag als beste kans gezien voor de avonturiers deze Ronde van Zwitserland. Er moest wel wat geklommen worden, maar loodzwaar was het zeker niet. Zo ontstonden er vroeg twee kopgroepen, waarvan uiteindelijk tien man overbleef.

Grote namen waren niet aanwezig in de kopgroep, die een maximale voorsprong van ongeveer vijf minuten wist te pakken. In het peloton werd lang gewacht met achtervolgen. Zelfs Bahrain Victorious, de ploeg van leider Williams, deed weinig moeite. Hierdoor hadden veel mannen in de kopgroep goede hoop op de gele leiderstrui.

Op ongeveer 40 kilometer van de streep werd dan toch de achtervolging ingezet, maar erg overtuigend was het niet. Het verschil kwam lange tijd niet onder de anderhalve minuut. Uiteindelijk werd het een afvalrace in de kopgroep en plaatste Andreas Leknessund op 20 kilometer van de streep een versnelling.

In het peloton bepaalde Alpecin-Fenix inmiddels het tempo, maar ze kwamen nauwelijks dichterbij. Het zag er dus erg goed uit voor Leknessund, die op 14 kilometer van de streep de laatste klim van de dag bedwongen had. De Noor is een begenadigd tijdrijder en zal dus vol vertrouwen het laatste stuk in zijn gegaan.

In het peloton bleven enkele ploegen werken voor hun sprinter, maar Leknessund viel geen moment stil en hield relatief gemakkelijk stand. Dat de renner van Team DSM ging winnen, was inmiddels wel zo goed als zeker. De enige vraag was nog of hij genoeg tijd zou overhouden om ook de leiding in het algemeen klassement over te nemen.

Dit bleek uiteindelijk niet het geval, maar dat was niet te danken aan de leider en zijn ploeg. Een deel van het peloton was blijkbaar niet op de hoogte van de positie van Leknessund en reed naar de streep alsof er nog een eerste plek te behalen was. Alberto Bettiol won de sprint van het peloton en kwam juichend over de streep. Pas lang na de finish werd de Italiaan verteld dat hij tweede geworden was. Zodoende kwam Leknessund zeven seconden tekort voor de gele trui.



