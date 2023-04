'Less is more' bij Mathieu van der Poel 2.0: 'Het slaat nergens op om te blijven persen totdat de citroen geen citroen meer is’

Met video John Degenkolb geraakt door excuses Mathieu van der Poel na crash: ‘Dit betekent veel voor me’

Mathieu van der Poel won Parijs-Roubaix op ongenaakbare wijze, maar na de finish op de wielerbaan had de 28-jarige Nederlander ook oog voor zijn collega's. Op beelden is te zien hoe Van der Poel samen met ploeggenoot Jasper Philipsen, tweede in de Hel van het Noorden, een huilende oud-winnaar John Degenkolb troost. ,,Sorry, man", zegt Van der Poel.