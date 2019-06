‘Leuk voor later, maar toen had ik al vraagtekens bij de heer Cobo’

Bauke MollemaNu Juan José Cobo is geschrapt als eindwinnaar van de Vuelta van 2011, heeft Bauke Mollema alsnog zijn zo felbegeerde podiumplek in een grote ronde. Vooral leuk voor later, al had Mollema in 2011 al twijfels bij de zege van de Spanjaard.

Quote Ik had al vraagte­kens bij de prestatie­cur­ve van de heer Cobo. Bauke Mollema Door Daan Hakkenberg



Bauke Mollema zat nog op de fiets toen hij werd uitgeroepen tot de nieuwe nummer drie van de Vuelta van 2011. Net thuis van een vijf uur lange trainingstocht vanuit Monaco onder meer langs de Passo Gouta boven de Italiaanse kustplaats Ventimiglia, hoorde Mollema dat Juan José Cobo zijn eindzege wordt ontnomen vanwege abnormale waarden in zijn bloedpaspoort in de jaren 2009 tot en met 2011. Het maakt Chris Froome tot de winnaar van de Vuelta van dat jaar, met achter hem Bradley Wiggins en dus Mollema.



,,Ik de nummer drie van de Vuelta van 2011? Daar lijkt het op. Ik weet niet hoe zoiets officieel gaat. Hij kan nog in beroep waarschijnlijk, maar het ziet er naar uit dat er een podiumplek op mijn palmares komt. Voor mij zal er niet veel veranderen, maar het is toch leuk als je dat later kunt zeggen. Al is dit is niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen.’’

Want dat Cobo acht jaar na dato door de UCI ontmaskerd wordt, dat had ook Mollema niet meer verwacht. ,,Ik weet niet waarom het zo lang heeft moeten duren, maar ik ben niet de enige geweest die vraagtekens heeft gehad bij de prestatiecurve van de heer Cobo. Die had iedereen toen ook al. Dit nieuws bevestigt dat. Die overwinning in een grote ronde van hem paste niet in zijn prestaties als je kijkt naar de jaren ervoor en erna. Dan had hij regelmatiger in andere wedstrijden van voren moeten rijden en top 5 of top 10 in grote ronden moeten rijden.’’

Volledig scherm Bauke Mollema in 2011. © AFP

Twee weken geleden finishte Mollema in de Giro nog als vijfde. Een prestatie die hij bestempelde als zijn ‘beste grote ronde ooit’. Het was zijn zesde top 10-plek in een grote ronde. In die Giro blikte hij ook terug naar de Vuelta van 2011 en noemde dat ‘een ander wielerleven’. Mollema blijft er bij - ook na zijn naar nu blijkt derde plek in de Vuelta - dat zijn recente Giro-prestatie van een hoger niveau is.

Quote Renners als Danilo Di Luca en Riccardo Ricco zijn gelukkig allemaal gepakt. Bauke Mollema ,In 2011 werd anders gekoerst. Het is nu zo gecontroleerd, op wattages en voorbereidingen met hoogtestages enzo. Het peloton en wielrennen is heel erg veranderd de laatste vijf tot tien jaar. In 2011, dat was echt een ander peloton. Nu zijn er veel meer toppers in breedte en het is lastiger om top 10 te rijden.’’



Die Vuelta van 2011 was pas zijn derde grote ronde. Eén dag - in de tijdrit - droeg hij zelfs de rode leiderstrui, maar in Madrid kwam hij 24 tellen tekort op nummer drie Wiggins en viel zo net buiten het podium. Op de laatste dag veroverde hij wel de groene puntentrui. ,,Het was mooi om dat jaar de leiderstrui één dag te dragen. En hoewel ik niet op het eindpodium stond, stond ik in Madrid wel op het podium met de puntentrui. Ook mooi om mee te maken.’’

Dat hij nu, acht jaar na dato, alsnog derde is geworden is mooi, maar ook niet meer dan dat. Mollema denkt niet dat hij in al die andere top 10-uitslagen nog zal opschuiven omdat wellicht nog meer renners betrapt worden. ,,In het begin van mijn carrière, in 2008, 2009 en 2010, heb ik wel dingen gezien waarvan ik dacht: Kan dat wel? Danilo Di Luca in de Ronde van Emilia of iemand als Riccardo Ricco. Gelukkig zijn dat soort renners allemaal gepakt. Ik heb wel het idee dat het vanaf 2012, 2013 een stuk cleaner is. Ik denk en hoop eigenlijk ook niet dat ik al die andere grote ronden nog op zal schuiven.”



En zijn eigen derde plek? En al die andere top 10-plekken op zijn palmares? Mogen we ervan uitgaan dat die voor de eeuwigheid zijn? Blijven die staan? ,,Daar mag je zeker vanuit gaan. Ik ben er niet bang voor dat die geschrapt worden.’’