LIVE: Enorme voorsprong voor Van Emden en Boy van Poppel

139 km

Schachmann is natuurlijk niet de enige man waar voorin rekening mee gehouden moet worden als het gaat om een eventuele ritzege. Wat te denken van Ruben Plaza? De Spanjaard hakte al vaker met dit bijltje; hij zegevierde tweemaal in de Vuelta en eenmaal in de Tour. Een rit in de Giro ontbreekt nog op zijn palmares. Plaza is 38 jaar oud nu. Heel veel kansen gaat hij vermoedelijk ook niet meer krijgen.