LIVE | Favorieten in volle finale Luik-Bastenaken-Luik, opgave Julian Alaphilippe

Sonny Colbrelli voelt zich nog geen ex-wielrenner. De 31-jarige Italiaan die momenteel herstelt van hartproblemen die hij kreeg tijdens de Ronde van Catalonië in maart, zegt in Gazetta dello Sport dat het moment om te beslissen over volgende stappen in zijn carrière nog niet is gekomen.

15 april