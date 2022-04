LIVE | Julian Alaphilippe op achterstand na massale valpartij in aanloop naar finale Luik-Bastenaken-Luik

Met video Oppermach­ti­ge Annemiek van Vleuten met tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik oudste winnaar ooit

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De 39-jarige renster van Movistar viel aan op de Côte de la Roche-aux-Faucons met nog veertien kilometer te gaan en soleerde, net als in 2019, naar de zege in de topklassieker. Ze is de opvolgster van landgenote Demi Vollering (SD Worx) en ook de oudste LBL-winnaar ooit.

13:59