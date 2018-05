Viviani maakt favorietenrol waar in Tel Aviv, Van Poppel komt tekort

Danny van Poppel kwam er in de sprint niet aan te pas. Hij kwam wat te vroeg vooraan te zitten en finishte uiteindelijk buiten de top tien.



Ruim zestig kilometer voor de finish was Dumoulin zijn trui al kwijtgeraakt. Dennis pakte in de tweede en laatste tussensprint de maximale drie bonificatieseconden door Viviani achter zich te laten. De Australiër maakte zo de twee seconden verschil goed waarmee Dumoulin een dag eerder in Jeruzalem het roze veroverde.



Bij de start in Haifa voorspelde Dumoulin al dat hij de trui op dag twee wel eens kwijt zou kunnen raken. ,,Het zou leuk zijn als we 'm houden, maar we weten ook dat het nog drie weken duurt en we gaan er niet heel veel energie aan verspelen. Rohan Dennis en Victor Campenaerts staan maar op twee seconden en er zijn bonificatieseconden te verdienen. Als die per se daarvoor willen gaan en die steken daar hun godganse energie in, dan kost het ons energie om dat te verhinderen. Dat willen we op dit moment niet. We gaan het zien hoe het loopt, maar ik kan me voorstellen dat er zo'n scenario gaat komen en dan zou het kunnen dat ik 'm verlies.''



Al met al zijn de eerste twee Giro-dagen precies verlopen zoals Dumoulin graag zou willen. Na zijn rampzalige voorjaar met materiaalpech, ziekte en valpartijen boekte hij in Jeruzalem zijn eerste tijdritzege in de regenboogtrui.



Hij pakte veel tijd op zijn concurrenten - meer dan een halve minuut op Chris Froome - en is na één dag in het roze al verlost van de stress en de druk in de wedstrijd om de leiderstrui te verdedigen.