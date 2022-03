LIVE | Klimmers aan de beurt in Ronde van Catalonië, wat kunnen Sam Oomen en Steven Kruijswijk?

LIVE | Topsprin­ters azen op klassieker­ze­ge in Brugge - De Panne

Fabio Jakobsen en Caleb Ewan ontbreken, maar verder zijn vrijwel alle grote sprinters aanwezig in Brugge - De Panne. Met drie vluchters die een paar minuten voor het peloton uitrijden, lijkt een massasprint dan ook onontkoombaar. Wat kunnen de Nederlandse troeven Dylan Groenewegen en Olav Kooij in deze WorldTour-koers? Volg het allemaal hierboven in onze livewidget en hieronder in ons liveblog.

16:10