LIVE | Komen alle favorieten ongeschonden door heuvelrit in Romandië?

DEZE WEEK IN 1967 Toen de Amstel Gold Race in de Helmondse Churchill­laan startte; met Eddy Merckx, Jacques Anquetil en ‘De Vleut’

18 april In het Limburgse heuvellandschap strijden vandaag de wielrenners in de 55ste editie van de Amstel Gold Race. In 1967 was Arie den Hartog de eerste Nederlandse winnaar. Gestart werd toen in Helmond.