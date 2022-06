LIVE | Kopgroep met Mike Teunissen krijgt weinig ruimte in openingsrit Ronde van Zwitserland

Lorena Wiebes duldt geen tegenstand in RideLondon Classique: hattrick én eindzege

Lorena Wiebes heeft de etappekoers RideLondon Classique op haar naam geschreven. De wielrenster van Team DSM won in Londen na de eerste twee etappes ook de afsluitende rit in de sprint. Wiebes bleef in de Engelse hoofdstad na 85,3 kilometer wereldkampioene Elisa Balsamo uit Italië en de Belgische Lotte Kopecky voor.

29 mei