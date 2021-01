LIVE | Maken Nederlandse vrouwen huizenhoge favorietenstatus waar in Oostende?

Van der Poel deelt week voor WK tikje uit aan Van Aert

23 januari Mathieu van der Poel heeft in Hamme de Flandriencross gewonnen. De wereldkampioen reed bijna de hele wedstrijd aan de leiding, maar zag in de slotfase nog wel zijn rivaal Wout van Aert in de buurt komen. Zijn versnelling kwam te laat: Van der Poel won voor het vijfde jaar op rij in Hamme.