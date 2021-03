LIVE | Nieuw gevecht tussen Van der Poel en Van Aert in E3 Prijs?

Deze hekken moeten horrorcras­hes zoals die van Jakobsen voorkomen

11:50 E3 Harelbeke, de Vlaamse kasseienkoers die vandaag wordt verreden, wil de veiligste wielerwedstrijd ter wereld zijn. Na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen werd haast gemaakt met extra maatregelen. De meest in het oog springende: in de finishstraat staan ‘meeverende’ dranghekken.