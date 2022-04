LIVE | Peloton zonder Marianne Vos onderweg in tweede editie Parijs-Roubaix

Van Moorsel over aanval Van Dijk op werelduur­re­cord: ‘Ik heb nu al medelijden met Ellen’

Ellen van Dijk, regerend wereldkampioen tijdrijden, gaat 23 mei in Zwitserland het werelduurrecord aanvallen. De laatste Nederlandse die dat record had, was Leontien Zijlaard-Van Moorsel in 2003. ,,Het wordt extreem pijn lijden.’’

13 april