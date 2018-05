LIVE: Drie vluchters kiezen het hazenpad, peloton vindt het best

Viviani maakt favorieten­rol waar in Tel Aviv, Van Poppel komt tekort

5 mei Elia Viviani heeft de eerste rit in lijn in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan van Quick Step-Floors maakte zijn favorietenrol waar en won in de straten van Tel Aviv met overmacht de massasprint. Tom Dumoulin raakte zijn roze trui kwijt aan Rohan Dennis.