LIVE Ronde van Vlaanderen | Opluchting bij Mathieu van der Poel: Nederlander keert terug in peloton na waaierspektakel

Podcast In Het Wiel | Vooruit­blik Mil­aan-San Remo: ‘Pogacar is gek genoeg om heel vroeg te gaan’

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken de verrassende winst van Arvid de Kleijn in Milaan-Turijn. De sprinter zet zichzelf daarmee in een bijzondere lijst winnaars van deze historische wedstrijd in Noord-Italië. Tijd om te bellen met De Kleijn die na zijn zege met een paar ploeggenoten zijn overwinning zit te vieren met een fles wijn, aangeboden door ploegbaas Fabian Cancellara.