LIVE Ronde van Vlaanderen | Ploeg van Mathieu van der Poel moet aan de bak achter groep vol outsiders

met video Opnieuw feest bij Jum­bo-Vis­ma: Christophe Laporte pakt óók zege in Dwars door Vlaanderen

Christophe Laporte heeft na zijn zege in Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Fransman van Jumbo-Visma haalde samen met een groepje achtervolgers de kopgroep bij en sprong in de finale uiteindelijk weg uit een groepje van tien renners. Laporte kwam solo over de finish. Oier Lazkano en Neilson Powless eindigden als tweede en derde.