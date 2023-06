LIVE Ronde van Zwitserland | Klimmers voor het eerst aan zet in etappe met finish bergop

Na een tijdrit en een sprintetappe moet er vandaag in de Ronde van Zwitserland voor het eerst stevig geklommen worden. De renners overbruggen 143,8 kilometer van Tafers naar Villars-sur-Ollon. Het slotdeel van de etappe start met de beklimming van de Col des Mosses, waarna na een afdaling de slotklim volgt naar ski-oord Villars-sur-Ollon. Wie neemt de leiderstrui over van Stefan Küng? Volg het in onze livewidget. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.