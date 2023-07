LIVE Tour de France Femmes | Spektakel in loodzware rit: Vollering reageert op versnelling Van Vleuten

Een loodzware bergrit krijgt het peloton voor de kiezen in de zevende etappe van Tour de France Femmes. De rensters trekken de Pyreneeën in voor Col d’Aspin en de mythische Tourmalet. De verwachting is dat hier de beslissing valt. Grijpt Demi Vollering of Annemiek van Vleutel het geel of behoudt Lotte Kopecky toch haar leidstrui? De officiële start is om 16.25 uur, volg het koersverloop hierboven via een livewidget en in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.