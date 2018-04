LIVE: Valverde op zoek naar zijn eerste overwinning in Amstel Gold Race

Poels na nieuwe revalidatie klaar voor Amstel Gold Race

14 april Wout Poels (30) leek op weg naar de eindzege in Parijs-Nice,maar sloeg tegen de grond en brak zijn sleutelbeen. Na vijf weken keert hij terug, morgen in de Amstel Gold Race. ,,Als ik een blessure heb, maakt het me niets uit wat er in wielerland gebeurt.’’