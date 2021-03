LIVE | Volg hier de eerste rit van de Tirreno-Adriatico

Komt Strade Bianche in gevaar? Code rood in start- en aankomst­plaats Siena

1 maart Komt het doorgaan van de Strade Bianche komende zaterdag in gevaar? In de regio in en en rond start- en aankomstplaats Siena geldt vanaf vandaag ‘code rood’. Maar volgens organisator RCS is er op dit moment geen sprake van een afgelasting.