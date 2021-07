LIVE | Volop kansen voor avonturiers in heuvelachtige etappe

Veenendaal-Veenendaal botst met WK wielrennen en gaat opnieuw niet door

19 juni De wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal gaat in 2021 net als een jaar eerder niet door. De wedstrijd stond aanvankelijk gepland voor mei, maar kon toen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Voor de voorgestelde datum in september kreeg de organisatie geen toestemming van de internationale wielerunie UCI, omdat in hetzelfde weekend het WK wielrennen plaatsvindt.