LIVE | Wie volgt Van der Breggen op als wereldkampioene tijdrijden? Markus onderweg

Jum­bo-Vis­ma rekent ook na tegenval­ler op Dumoulin: ‘Tom is geen andere renner geworden’

10 september Nog voordat Tom Dumoulin zich bij bondscoach Koos Moerenhout afmeldde voor het WK kreeg Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, al bericht. ,,Tom appte me vanuit ambulance, ’s middags even na drie uur. Toen was hij onderweg naar het ziekenhuis in Luik’’, zegt Zeeman over het trainingsongeluk waarbij Dumoulin werd aangereden door een auto. Een gebroken pols betekende een acuut einde van zijn seizoen.