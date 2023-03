LIVE wielrennen | Eenkhoorn in de aanval, klimduel tussen Vingegaard en Pogacar lijkt aanstaande in Parijs-Nice

Podcast | Thijs Zonneveld: ‘Ik ben jaloers op Dylan van Baarle’

In de nieuwste aflevering van In het Wiel blikken Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam samen terug op de officieuze start van het wielerseizoen. Zaterdag was de Omloop en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. Een dubbel succes voor Team Jumbo-Visma met twee overwinningen.